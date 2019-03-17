Son Dakika Haberleri: Çukurca'da Ahırların Üzerine Çığ Düştü; Küçükbaş 50 Hayvan Telef Oldu

Çukurca'da Ahırların Üzerine Çığ Düştü; Küçükbaş 50 Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde üzerine çığ düşen 4 ahırda, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile bir katır telef oldu.

Çukurca'da Ahırların Üzerine Çığ Düştü; Küçükbaş 50 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde üzerine çığ düşen 4 ahırda, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile bir katır telef oldu.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Çukurca ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yukarı Akkaya köyünde, yan yana bulunan 4 ahırın üzerine çığ düştü. Ahırlarda bulunan hayvanların kurtarılması için köylüler, kendi çabalarıyla çalışma başlattı. Bazı hayvanlar kurtarılırken, yaklaşık 50 küçükbaş hayvan ile 1 katır ise telef oldu.

Köy sakinlerinden Veysi Göler, çığ altında kalan ahırlardaki yaklaşık 50 keçinin telef olduğunu söyledi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:08 Kaynak: DHA

Kar, Hakkari, Çukurca, Güncel
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