Çukurca'da öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi - Son Dakika
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Çukurca'da öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Çukurca'da öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi, System.String[]

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğrencilere madde bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polisler, Yeşilay Haftası kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Adnan Bahat Lisesini ziyaret eden ekipler, öğrencilere madde bağımlılığı ve sigaranın zararları hakkında eğitim verdi.

Pratisyen Doktor Elif Reyhan Solmaz'ın da madde bağımlılığıyla mücadeleyle ilgili bilgiler aktardığı öğrencilere, diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Çukurca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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