Çukurcalı Miniklere Fotoğraf Kursu
46 dakika önce
Çukurca ilçesinde Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından öğrencilere fotoğraf kursu verildi.
Çukurca
ilçesinde Türkiye
Fotoğraf Vakfı tarafından öğrencilere fotoğraf kursu verildi.
Kaymakamlığın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, usta fotoğrafçılar üç gün boyunca minik öğrencilere fotoğrafçılıkla ilgili bilgiler aktardı.
120 öğrencinin katıldığı kursta öğrenciler, yalaşık 30 bin kare fotoğraf çekti.
Kurs sonunda Hakkari
Valisi İdris Akbıyık
ve Kaymakam Temel Ayca, öğrencilere sertifikalarını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:29 Kaynak: AA
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