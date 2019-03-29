Son Dakika Haberleri: Çukurcalı Miniklere Fotoğraf Kursu

Çukurcalı Miniklere Fotoğraf Kursu

46 dakika önce

Çukurca ilçesinde Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından öğrencilere fotoğraf kursu verildi.

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Çukurca ilçesinde Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından öğrencilere fotoğraf kursu verildi.

Kaymakamlığın katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, usta fotoğrafçılar üç gün boyunca minik öğrencilere fotoğrafçılıkla ilgili bilgiler aktardı.

120 öğrencinin katıldığı kursta öğrenciler, yalaşık 30 bin kare fotoğraf çekti.

Kurs sonunda Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Kaymakam Temel Ayca, öğrencilere sertifikalarını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Türkiye, Çukurca, Güncel
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