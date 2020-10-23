Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi açılıyor - Son Dakika

Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi açılıyor

23.10.2020 13:09
Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi açılıyor, System.String[]

Erzincan Belediyesi tarafından Çukurkuyu yerleşkesinde depo olarak kullanılan bina itfaiye müfrezesine dönüştürüldü.

Erzincan Belediyesi tarafından Çukurkuyu yerleşkesinde depo olarak kullanılan bina itfaiye müfrezesine dönüştürüldü.

Tadilat yapılarak itfaiye müfrezesine dönüştürülen binada, müdür odası, santral, soyunma odası, duş kabinleri, mutfak, yemekhane, tuvaletler ve garaj bulunmakta. Hizmete girecek olan itfaiye müfrezesine 5 itfaiye aracı görevlendirildi. Her vardiyada 5 personel olmak üzere toplam da 15 itfaiye personelinin görev yapacağı Çukurkuyu İtfaiye müfrezesi, 40 bin nüfusun yaşadığı bölgede olaylara daha aktif müdahale edilebilmesini sağlayacak.

Başkan Aksun yeni itfaiye müfrezesinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İtfaiye müfrezesinde incelemelerde bulundu ve İtfaiye Müdürü Sami Karakaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Aksun'a Belediye Meclis Üyesi Selami Mayda'da eşlik etti.

Burada bir açıklama yapan Başkan Aksun; "Çukurkuyu'da daha önceden depolama alanı olarak kullanılan bina artık bölgeye hizmet edebilecek. Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir alan ve karşısında organize sanayi bölgesi, batısında üniversitenin olduğu bir alana itfaiye ekiplerimizi yerleştiriyoruz. Burası da müdürlüğümüz bünyesinde çalışacak. Onların koordinesi ile devam edecek. Bu yerleşim hizmetimiz inşallah Erzincan Batı kısmının tamamına hizmet veriyor olacak. Yangınlar esnasında çok kısa bir sürede müdahale edilebilmesi için bunu düşündük ve bu sebeple burada oluşturulan ekiplerimiz tamamı kendi yerini alacak ve Ana binayla koordineli çalışılacak. Buradaki ekipler yangınlara anında verilen ihbarlar neticesinde verilen talimatlarla anında müdahale etmiş olacak. Erzincan'ımız için çevresindeki köylerimiz için üniversitemizin için bir teminat, yangın açısından bir teminat olarak görüyoruz burayı. Şimdiden müdürlüğümüze Erzincan'ımıza insanımıza hizmet noktasında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerleşkeyle ilgili olarak bilgi veren itfaiye müdürü Sami Karakaş ise; "Yerleşkemizi kurduğumuz Çukurkuyu bölgesinde 40 bin nüfus yaşamaktadır. Dolayısıyla itfaiye merkezine mesafeden de bayağı uzak oluşu, bizim açımızdan yani 18 kilometrelik bir mesafe oluşundan dolayı buradan meydana gelen olaylarda zamanlama açısından sıkıntı yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için burada öyle bir planlama düşünüldü. Yakın zamanda da hayata geçecek. Bunun haricinde bu bölgeye yakın olarak organize sanayi Bölgesi'nin burada oluşu, üniversite yerleşkesi ve Sivas'ta Trabzon karayollarında buraya çok yakın olmasından dolayı burada böyle bir müfreze planı düşünüldü. Buradaki olaylara kısa sürede müdahale etmek için söz konusu yapılan müfreze de çok yakın zamanda hayata geçirilecek" dedi. - ERZİNCAN

Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi açılıyor
Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi açılıyor
Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi açılıyor

Erzincan Belediyesi, Çukurkuyu, Erzincan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çukurkuyu yerleşkesine yeni bir itfaiye müfrezesi açılıyor - Son Dakika

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