Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112 - Son Dakika
Son Dakika Spor Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112 - Son Dakika Spor

Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112

6 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Nikolas Somos (Yunanistan), Meka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna-Hersek)GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Tuck (xx) 14, Leonor Rodriguez (xx) 13, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Bentley (xx) 13, Feride Akalan (x) 5, İlayda Güner (x) 4,...

Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112, System.String[]

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Nikolas Somos (Yunanistan), Meka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna-Hersek)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Tuck (xx) 14, Leonor Rodriguez (xx) 13, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Bentley (xx) 13, Feride Akalan (x) 5, İlayda Güner (x) 4, Gabriela Marginean (x) 5

UMMC EKATERINBURG: Jamierra Faulkner (x) 4, Evgeniia Beliakova (x) 8, Elena Beglova (x) 8, Allie Quigley (x) 8, Courtney Vandersloot (xx) 15, Emma Meesseman (xxx) 28, Jonquel Jones (xx) 10, Raisa Musina (xx) 12, Maria Vadeeva (xxx) 19

1'İNCİ PERİYOT: 24-33

İLK YARI: 34-61

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-87

Kadınlar Euroleague'in 4'üncü hafta karşılaşmasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol kendi sahasında konuk ettiği Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına 112-56 mağlup oldu.


Bosna - Hersek, Yunanistan, basketbol, Çukurova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:59 Kaynak: DHA
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