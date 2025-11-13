Çukurova'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" Düzenlendi

(ADANA) - Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Satranç İl Temsilciliği organizasyonunda, Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde ve Gündoğdu Satranç Spor Kulübü sponsorluğunda düzenlenen "10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" 240 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Satranç İl Temsilciliği tarafından Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde ve Gündoğdu Satranç Spor Kulübü sponsorluğunda 8-9 Kasım günlerinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası'nın açılış törenine Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, belediye bürokratları, sporcular, veliler ve basın mensupları katıldı.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kozay, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'le ve Atatürk'le kalın"

"Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Önderi ve Başkomutanı Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirdikleri ve ölümsüz fikirleriyle çağını aşan dünya tarihinin en büyük liderlerinden biriydi. O'nun bize gösterdiği, fikirleriyle aydınlattığı yoldan hiç sapmadan kararlılıkta yürümeye devam edeceğiz ve emanetlerini canımız pahasına koruyacağız. Çünkü bugün özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı Ebedi Önderimiz Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların gösterdiği fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün burada sosyal yaşamınızdan, işinizden gücünüzden ödün verip bu turnuvaya katılıp, geleceğimiz olan evlatlarımızı sonuna kadar bekleyen siz değerli velilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'le ve Atatürk'le kalın. İyi ki varsınız."

"Atatürk'ün izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz"

Adana Satranç İl Temsilcisi Gündoğdu da "Yaptığımız her hamlede, attığımız her adımda Atatürk'ün izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Çukurova Belediyesi'ne, Başkanımız Sayın Emrah Kozay'a ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

İki gün süren turnuva boyunca sporcular, büyük bir centilmenlik ve Atatürk sevgisiyle dolu bir atmosferde mücadele etti. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaların yanı sıra akıllı saat, kablosuz kulaklık ve satranç takımı gibi ödüller takdim edildi.

Kategorilere göre dereceler ise şöyle:

Açık kategori: 1. Ertuğrul Şengül, 2. Demir Ateş Boduk, 3. Mücahit Çetin

En iyi kadın sporcu: Ada Ceylan

14 yaş ve altı kategorisi: 1. Akın Ekrem Kaya, 2. Ömür Nedim Yavaş, 3. Emir Can Yurday

En iyi kadın sporcu: Aylin Akyıldız

10 yaş ve altı kategorisi: 1. Kemal Efe Sabahi, 2. Emir Kağan Arısoy, 3. Yiğit Eymen Karahanlı

En iyi kadın sporcu: Belis Ece Topak

8 yaş ve altı kategorisi: 1. Selim Somtaş, 2. Ata Yılmaz, 3. Deniz Alp Güneş

En iyi kadın sporcu: Miray Demir