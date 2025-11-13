Çukurova'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çukurova'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" Düzenlendi

13.11.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Satranç İl Temsilciliği organizasyonunda, Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde ve Gündoğdu Satranç Spor Kulübü sponsorluğunda düzenlenen "10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası" 240 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

(ADANA) - Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Satranç İl Temsilciliği organizasyonunda, Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde ve Gündoğdu Satranç Spor Kulübü sponsorluğunda düzenlenen "10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" 240 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adana Satranç İl Temsilciliği tarafından Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde ve Gündoğdu Satranç Spor Kulübü sponsorluğunda 8-9 Kasım günlerinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası'nın açılış törenine Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, belediye bürokratları, sporcular, veliler ve basın mensupları katıldı.

Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kozay, şunları söyledi:

"Cumhuriyet'le ve Atatürk'le kalın"

"Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Önderi ve Başkomutanı Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gerçekleştirdikleri ve ölümsüz fikirleriyle çağını aşan dünya tarihinin en büyük liderlerinden biriydi. O'nun bize gösterdiği, fikirleriyle aydınlattığı yoldan hiç sapmadan kararlılıkta yürümeye devam edeceğiz ve emanetlerini canımız pahasına koruyacağız. Çünkü bugün özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı Ebedi Önderimiz Atatürk'e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların gösterdiği fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün burada sosyal yaşamınızdan, işinizden gücünüzden ödün verip bu turnuvaya katılıp, geleceğimiz olan evlatlarımızı sonuna kadar bekleyen siz değerli velilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'le ve Atatürk'le kalın. İyi ki varsınız."

"Atatürk'ün izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz"

Adana Satranç İl Temsilcisi Gündoğdu da "Yaptığımız her hamlede, attığımız her adımda Atatürk'ün izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Çukurova Belediyesi'ne, Başkanımız Sayın Emrah Kozay'a ve tüm paydaş kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

İki gün süren turnuva boyunca sporcular, büyük bir centilmenlik ve Atatürk sevgisiyle dolu bir atmosferde mücadele etti. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaların yanı sıra akıllı saat, kablosuz kulaklık ve satranç takımı gibi ödüller takdim edildi.

Kategorilere göre dereceler ise şöyle:

Açık kategori: 1. Ertuğrul Şengül, 2. Demir Ateş Boduk, 3. Mücahit Çetin

En iyi kadın sporcu: Ada Ceylan

14 yaş ve altı kategorisi: 1. Akın Ekrem Kaya, 2. Ömür Nedim Yavaş, 3. Emir Can Yurday

En iyi kadın sporcu: Aylin Akyıldız

10 yaş ve altı kategorisi: 1. Kemal Efe Sabahi, 2. Emir Kağan Arısoy, 3. Yiğit Eymen Karahanlı

En iyi kadın sporcu: Belis Ece Topak

8 yaş ve altı kategorisi: 1. Selim Somtaş, 2. Ata Yılmaz, 3. Deniz Alp Güneş

En iyi kadın sporcu: Miray Demir

Kaynak: ANKA

Gündoğdu, 10 Kasım, Çukurova, Etkinlik, Gençlik, Kültür, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova'da '10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası' Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü Bu görüntüyle ilgili yeni detay 20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu 6 kişiye mezar olan parfüm fabrikasındaki yangının çıkış nedeni belli oldu
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Hülya Avşar’dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına Hülya Avşar'dan yeni hamle: Sahnelerden iş dünyasına
Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti Beyinsiz doğan Alex 20 yaşında, doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti

08:17
Yürek burkan görüntülerin ardından metin keçeci konuştu
Yürek burkan görüntülerin ardından metin keçeci konuştu
08:09
23 ilde dev operasyon Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
07:54
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
20 şehit verdiğimiz uçak kazasında bütün sır kuyrukta
07:06
Balıkesir beşik gibi Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı
06:50
ABD’de hükümet 43 gün sonra açıldı Trump imzayı attı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı
00:41
Vergi, harç, SGK primleri ve cezalarda uygulanan gecikme zammına sürpriz indirim
Vergi, harç, SGK primleri ve cezalarda uygulanan gecikme zammına sürpriz indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 09:15:07. #7.13#
SON DAKİKA: Çukurova'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası" Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.