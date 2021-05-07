ADANA /MERSİN - Çukurova'daki çiçek mezatlarında Anneler Günü yoğunluğu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da Anneler Günü'ne sayılı günler kala kısıtlamadan muaf tutulan mezatlarda hareketlilik yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecinde kısıtlamadan muaf tutulan çiçekçi esnafı, 9 Mayıs Anneler Günü'nde ihtiyaca karşılık vermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Günün erken saatlerinde mezatlara gelen üreticiler, çiçeklerini görücüye çıkarıyor.

Çiçekçiler, çok sayıda çeşidin yer aldığı Adana ve Mersin'deki mezatlarda Anneler Günü için karanfil ve orkideye ilgi gösteriyor.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Adana Şube Müdürü Barış Ballıkaya, AA muhabirine, salgın döneminde internet üzerinden satışların daha fazla olduğunu söyledi.

Çiçekçi esnafının, Anneler Günü'ne özel kısıtlamalardan muaf tutulmasından memnun olduğunu dile getiren Ballıkaya, bu hafta yoğunluk yaşadıklarını bildirdi.

Ballıkaya, Anneler Günü'ne özel mezatlardaki satışın devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem ramazan hem de salgın dolayısıyla işlerimizin biraz az olduğunu söyleyebilirim ama umudumuz hafta sonunda iyi bir satış yakalamak. Önümüzdeki hafta sonu için çiçekçi esnafına bir muafiyet tanındı ve halk için çevresindeki çiçekçiye gidip alışveriş yapabilme imkanı sağlandı. Bundan memnunuz, çevresinde çiçekçi olmayan müşteriler ise telefon siparişiyle veya on-line yöntemlerle sipariş verebilecekler."

Çiçekçilerin ihale yoluyla satışlarda birbirleriyle yarıştığını ifade eden Ballıkaya, heyecanın yüksek olduğunu söyledi.

Hatay'da esnaflık yapan ve Adana'ya çiçek mezadına gelen Hasan Tunç da satışlarının daha çok internet üzerinden gerçekleştiğini belirtti.

Sipariş verilen ürünleri dezenfekte ettikten sonra müşteriye ulaştırdıklarını anlatan Tunç, "Biz hareketlilik bekliyoruz. On-line satış yaptığımız için müşteriler gelmeden çiçeklerini adreslerine gönderebiliyoruz. Müşterilerimiz internet sitemize girip beğendiği ürünü seçiyor ve istediği adrese gidiyor. İş yoğunluğu bekliyoruz, zaten 3 aydan beri Anneler Günü için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiçeklerin ip, jelatin, paket gibi ihtiyaçlarını karşılayan esnaf Muzaffer Kan da yoğunluğun hem çiçekçi esnafını hem de kendisi gibi tedarikçileri sevindirdiğini söyledi.

Çiçekçilerin en büyük kozu: "Evlere servis"

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'de de Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla mezatlarda hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin kesme gül ve salon bitkisi üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Çukurova'da ihtiyaca karşılık vermek için hummalı hazırlık içinde olan çok sayıda üretici, çiçeklerini mezatlarda görücüye çıkarıyor.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Mersin'in Toroslar ilçesindeki şubesinde yapılan mezatlara katılan esnaf, dükkanlarında satışa sunmak istedikleri ürünü almak için yarışa giriyor.

Haftada 3 gün düzenlenen ve birçok çiçek çeşidinin bulunduğu mezatlara katılan esnaf, gül, karanfil ve orkideye ilgi gösteriyor.

Tam kapanma sürecinde 8-9 Mayıs'ta açık olacak çiçekçiler, bu özel günde beklentilerini yüksek tutuyor.

Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayacak vatandaşlara hizmetlerini "evlere servis" şeklinde sunacak olan çiçekçiler, Anneler Günü'nde birçok annenin gülümsemesine ortak olmak istiyor.

"Sevgililer ve Kadınlar Günü'ne göre daha verimli olacağını düşünüyoruz"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Şahbudak da çiçekçiler için Anneler Günü'nün önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu özel günde beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Şahbudak, Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla çiçekçilerde bir hareketlenmenin yaşandığını bildirdi.

Şahbudak, çalışmaları son hız devam ederken "tatlı bir telaş" yaşadıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Anneler Günü dolayısıyla sektör olarak bir hareketlenme var. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu kısıtlama döneminde bize imtiyaz tanındı. Bu, sektörümüz için çok önemliydi, kıymetliydi. 8-9 Mayıs'ta çiçekçiler olarak açığız. Vatandaşlarımız kendilerine yaya mesafesindeki çiçekçilere gidip saat 10.00 ile 17.00 arasında çiçeklerini alabilecek. 17.00'den sonraki süreçte ise evlere servis yapabileceğiz. Özel günler bizim için umut. Anneler Günü'nden beklentilerimiz yüksek. Annelerimiz kutsal, bunun için Sevgililer ve Kadınlar Günü'ne göre daha verimli olacağını düşünüyoruz."

Çiçekçi Menderes Arapaslan da 8-9 Mayıs'ta açık olmalarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "İş olacağını ümit ediyoruz, umutluyuz. O gün 17.00'ye kadar gel-al sistemimiz var. O saatten sonra evlere servisimiz var. Çiçekçiler olarak heyecanlıyız." diye konuştu.