Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği'nden AA'ya ziyaret
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Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 Kaynak: AA
Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Kasapoğlu ile Danışma Kurulu Üyesi Şahin Tolga Güvel, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.
Kasapoğlu, dernek çalışmaları hakkında Firik'e bilgi verdi.
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