Son Dakika Haberleri: Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği'nden AA'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği'nden AA'ya ziyaret

Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği'nden AA'ya ziyaret

55 dakika önce

Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği'nden AA'ya ziyaret, System.String[]

Çukurova Genç Mühendis ve Mimarlar Derneği, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Kasapoğlu ile Danışma Kurulu Üyesi Şahin Tolga Güvel, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.

Kasapoğlu, dernek çalışmaları hakkında Firik'e bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, Çukurova, Firik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 Kaynak: AA
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