Çukurova Üniv.'den Aranan Elemanlar Yetiştiriliyor - Son Dakika
Çukurova Üniv.'den Aranan Elemanlar Yetiştiriliyor

03.02.2026 11:00
AOSB'de eğitim alan öğrencilerin %65'i sektörde istihdam ediliyor, YÖK desteği önemli katkı sağlıyor.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, organize sanayi bölgesinin içerisinde kurulu olmanın avantajlarıyla birlikte sektörün ihtiyacına yönelik eğitim ve kurslar sunarak 'aranan elemanlar' yetiştirdiklerini söyledi. Bozdoğan, "YÖK Eğitim Desteği sayesinde 'aranan elemanın' ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere yönelik eğitimleri alan mezunlarımızı sektöre hazır halde sanayiye sunmuş oluyoruz. Mezun öğrencilerimizin yüzde 65'i sektörde istihdam ediliyor. Bu destekler sektördeki ara eleman sıkıntısına çözüm sunmuş oluyor" dedi.

Kentte 2009 yılında AOSB'nin içerisine kurulan okulda, 3+1 eğitim modeliyle 3 dönem boyunca teorik eğitimler alan öğrenciler, son dönemde iş yeri eğitimine giderek 15 hafta boyunca intörn tekniker olarak çalışma fırsatı buluyor. Bu süreçte sanayicilerinde desteğiyle uygun görülen pozisyonlarda çalıştırılan öğrenciler, okulda öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya aktarma imkanı yakalıyor. Organize sanayi bölgesinde olması sebebiyle 2017 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YÖK Eğitim Desteği'nden de faydalanabilen okulun, öğrencilerine bu bütçeyle sanayi sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli görülen kurslar da veriliyor.

Öğrenciler iş makinesi operatörlüğü, ilk yardım sertifikası ya da yüksekte çalışma belgesi gibi çeşitli sertifikaları da alabiliyor. İki haftalık iş yeri eğitiminin ardından firmanın verdiği notla okuldaki sınavlardan aldıkları notların ortalama değeri alındıktan sonra öğrenciler adeta sektöre hazır bir şekilde 'aranan eleman' olarak mezun oluyor. Bu arada öğrenciden memnun kalan firmalar, doğrudan işe alım yapıp istihdam sağlayabiliyor.

YÖK EĞİTİM DESTEĞİ VE 3+1 EĞİTİM MODELİ ÇÖZÜM OLDU

Böylelikle sektördeki 'ara eleman' sıkıntısının da çözümüne katkıda bulunulduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, "3+1 eğitim modelinin yanı sıra YÖK Eğitim Desteği sayesinde öğrencilerimiz ilk yardım eğitiminden, iş makinesi operatörlük belgesine, yüksekte çalışmayla ilgili gerekli belgelere kadar çok sayıda sertifika kazanmış oluyor. Böylelikle 'aranan elemanın' ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere yönelik eğitimleri alan mezunlarımızı sektöre hazır halde sanayiye sunmuş oluyoruz. Türkiye genelinde OSB YÖK Eğitim Desteği alan 7 meslek yüksekokulu sayısı şimdi 21'e çıktı. Bu da YÖK desteğinin sektördeki ara eleman sıkıntısı çözümü ve istihdam açısından olumlu etkileri olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 65'İ SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLİYOR

AOSB Başkanlığı'nın da 3+1 eğitim modeli için gereken desteği sunduğunu belirten Prof. Dr. Bozdoğan, "Firmalarla protokol imzalamamıza vesile oluyorlar. Bu firmalarda öğrencilerimiz 1'inci sınıfın sonunda hem 30 günlük yaz stajını yapabiliyor hem de 2'nci sınıfın bahar döneminde öğrenciden memnun kaldılarsa iş yeri eğitimi yapıyorlar. Memnuniyet devam ederse sonraki süreçte öğrenci kabul ettiği takdirde istihdamları sağlanmış oluyor. Okulumuzda 5 program içerisinde toplam 350 öğrencimiz var. Bunların yüzde 20'si kız, yüzde 80'i erkek öğrencilerimiz. İş yeri eğitimi sonrası istihdam sağlanırken bu mezun olan öğrencilerimizin yüzde 65'i rahatlıkla iş bulabiliyorlar" diye konuştu.

'SEKTÖRÜN 'ARANAN ELEMAN'LARINI YETİŞTİRİYORUZ'

Eğitim programlarının sektörün ihtiyacına yönelik açıldığını söyleyen Prof. Dr. Bozdoğan, "AOSB'de bulunmamız sebebiyle 2009 yılında burası kurulurken o dönemin valisi ve bölge başkanı Bekir Sütçü'nün önerileriyle buradaki firmaların alt yapısına göre ders programları açılmasına karar verilmiş. Sanayicilerden gelen talepler dikkate alınarak makine, elektrik, tekstil ve elektronik teknolojisi, coğrafi bilgi sistemleri ve kaynak teknolojisi programlarında eğitim veriyoruz. Bu sayede sanayinin ihtiyaç duyduğu, onların eksiği ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçüde; 'ara' değil, 'aranan' elemanlar yetiştiriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

