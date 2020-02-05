Çukurovalı çiçekçiler 14 Şubat'ta yarım milyon çiçek satmayı hedefliyor - Son Dakika

Türkiye'nin kesme çiçek ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Adana'da toptan ve perakende satış yapan çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Yıl içinde en fazla çiçek satışının yapıldığı özel günlerden olan Sevgililer Günü'nde, Adanalı çiçekçilerin hedefi yarım milyon dal çiçek satmak.

Gül, menekşe, orkide ağırlıklı olmak üzere birçok türde çiçek, kentte düzenlenen mezatlarda alıcıların beğenisine sunuluyor.

Adana Çiçekçiler ve Video Çekimciler Esnaf Odası Başkanı Süleyman Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en fazla çiçek satışının olduğu günlerden biri olan Sevgililer Günü için hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Çiçekçi esnafının umudunu Sevgililer Günü'ne bağladığını anlatan Oğuz, "14 Şubat'ın bize umut ışığı olmasını diliyoruz." dedi.

Çiçekçilerin en fazla Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde iyi satış yapabildiklerine dikkati çeken Oğuz, şöyle devam etti:

"Bu sene Sevgililer Günü'nde 500 bin dal çiçek satmayı hedefliyoruz. Girdilerimiz artmasına rağmen çiçeklerimizi ucuz vermeye çalışıyoruz. Bu sene de geçen seneki fiyatlardan çiçeklerimizi satacağız. Örneğin bize toptan maliyeti 6-7 lira olan tek dal birinci kalite gülün, süslemesi ve buketindeki materyallerle birlikte 10-15 lira arasında satılacağını düşünüyorum. Bu özel günde sevdiklerinize bir dal çiçek vermenizi tavsiye ediyorum."

"Çiçeği çiçekçilerden alın"

Oğuz, Türkiye'de 10 binden fazla çiçekçi bulunduğunu, çalışanlar ve aileleriyle birlikte 100 bine yakın insanın bu işten ekmek yediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özellikle özel günlerde ortaya çıkan seyyar çiçekçiler, işlerimizi olumsuz etkiliyor. Esnafımızın ayakta kalabilmesi için vatandaşlarımızdan sevdikleri için alacakları çiçekleri çiçekçilerden almasını istiyoruz. Sevdiklerinize güzel, kaliteli ve unutulmaz bir hediye vermek istiyorsanız çiçekçilerden alışveriş yapın. Hem sizler sevdiklerinizi mutlu edin hem bizler evimize ekmek götürebilelim."

Kentte 45 yıldır çiçekçilik yapan Yusuf Oğuzhan da 14 Şubat'a hazır olduklarını vurgulayarak, "Orkide ve salon bitkilerinde hazırlığımız tamam. Güllerimizi fazla fazla sipariş ettik. Buket, cam vazo ve tek kutu halinde satışa sunacağız. Artık kısmetimizi ve sevgilileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sevgililer Günü'nün hafta içine denk gelmesinin kendileri için iyi olduğunu aktaran Oğuzhan, "Herkes, işten çıkıp evine ya da sevgilisinin yanına giderken bir gül alsa hem onlar hem biz mutlu olacağız. Umudumuz, 14 Şubat'a kadar iyi satış yapabilmek." diye konuştu.

Çiçekçi Mehmet Tektel ise her kesime ve keseye hitap edecek çiçek tedarik ettiklerini, sevdiklerini sevindirmek isteyen herkesi çiçekçilere beklediklerini belirtti.