Cumalıkızık'ta Çin üretimi ürünlerin satılması istenmiyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta yapılan ürünlerin bölge halkının el emeği olmasını istediklerini belirterek, "Çin üretimi pazarlarda bulunan ürünlerin satılmasını arzu etmiyoruz." dedi.

UNESCO ve Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen "Tarihi Hanlar Bölgesi ve Cumalıkızık" konulu çalıştaya katılan Dostoğlu, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'nın 2014 yılında Türkiye'nin 12'nci, dünyanın 998'inci alanı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdiğini anımsattı.

Bu süreçte Bursa Büyükşehir Belediyesiyle yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Dostoğlu, şöyle konuştu:

"Gerçekten başarılı bir süreç oldu. Zor bir dosyaydı çünkü. Ne Türkiye'de ne de dünyada bunun pek benzeri yok. Hem kırsal hem kentsel alanı içeren, Hanlar Bölgesi, külliyeler ve kırsal alan olarak Cumalıkızık'tan oluşan kapsamlı bir dosyaydı ve erken Osmanlı döneminin kentleşmesiyle ilgili süreci anlatıyordu. Çünkü Alan Başkanlığı ekibi olarak bizce Bursa'nın üstün evrensel değeri, erken Osmanlı dönemiyle paralel olarak düşünülmesi gerekiyordu ve biz bunu öne çıkardık, başarılı da olduk."

Dostoğlu, Dünya Mirası Listesi'ne girdikten sonra işin bitmediğini ve çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti.

Cumalıkızık için önlem alınmazsa sıkıntı yaşanabileceğini belirten Dostoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Cumalıkızık'ı tarihi eserleriyle, sivil mimarlık örnekleriyle, camisiyle, oradaki anıtsal mezarlığı ve ağaçlarıyla bir bütün olarak soktuk. Burada azar azar ticaret konusu vardı fakat Cumalıkızık UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdikten sonra çok fazla görmeye gelen olduğu için ticaret de biraz kontrolden çıktı. Doğal alanlarla ilgili şu anda onaylanmış bir planımız yok, onun peşindeyiz ve onu da bir yandan takip ediyoruz. Kentsel SİT alanı olarak onaylandı ve oranın koruma amaçlı imar planı da kuruldan da geçti. Doğal SİT alanlarıyla ilgili plan da yine valiliğimizin de desteğiyle takip ediliyor. Otobüs güzergahlarının değiştirilmesi gibi düzenlemeler çünkü otobüs hala meydandan geçiyor. Bununla birlikte Cumalıkızık'ın sadece Eğrek Meydanı'nın değil farklı noktalarının da kullanılarak yoğunluğun köy içinde dağıtılması gibi çeşitli önlemler düşünülüyor."

Burada satılan ürünlerin de Cumalıkızıklı kadınların el emekleri olmasını arzu ettiklerini aktaran Dostoğlu, "Çin üretimi pazarlarda bulunan ürünlerin satılmasını arzu etmiyoruz. Bu konuda da oradaki tarım kooperatifi, kadınlar kooperatifi ve muhtarlıkla sürekli çalışmalar ve toplantılar yapıyoruz. Gerek onları Yıldırım Belediyesine davet ederek gerekse de köye giderek oradaki kültür merkezinde toplantılar yapıyoruz. Aslında herkes bizim dediklerimizi kabul ediyor ama gerekli önlemleri alarak bazı revizyonlarda bulunmamız gerekecek diye düşünüyoruz." dedi.