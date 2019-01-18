Cumhur İttifakı'nın MHP'li Çeşme Adayı Çekildi
57 dakika önce
İzmir'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme Belediye Başkan adayı MHP'li Sema Aydın, ailevi mazeretler sebebiyle adaylıktan çekilirken, genel merkeze 3 aday sunuldu.
İzmir
'de Cumhur İttifakı'nın Çeşme
Belediye Başkan adayı MHP
'li Sema Aydın
, ailevi mazeretler sebebiyle adaylıktan çekilirken, genel merkeze 3 aday sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 5 Ocak'ta Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan MHP'li Sema Aydın adaylıktan ailevi sebeplerden dolayı çekildiğini açıkladı.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
, Sema Aydın'ın ailevi mazeretler sunduğunu ifade ederek, "Tabiki bu durumu anlayışla karşılıyoruz. Yeni bir aday belirlemek için şu anda genel merkeze 3 adayımızı sunduk. Muhtemelen önümüzdeki hafta yeni adayımızı açıklayacağız" dedi.
Şahin, ismi netleşecek olan Çeşme adayının MHP'li olacağının altını çizdi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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