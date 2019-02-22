Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin Atandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin Atandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin Atandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:19 Kaynak: AA

Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu! Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır

Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti 3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan Gören Şükriye Nine'nin Tek İsteği Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 06:31:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]