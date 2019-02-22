Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin Atandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı
Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin
'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi. Söz
konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:19 Kaynak: AA
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