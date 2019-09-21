Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75....
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75....

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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