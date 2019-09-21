Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75....
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."
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