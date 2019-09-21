Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2020 Eylül-2021 Eylül dönemini kapsayacak olan Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine Büyükelçi Volkan Bozkır 'ı aday gösterdiğimizi duyurmak isterim."

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Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında hareketlilik arttı

Erdoğan: Akademisyenlerden çalışmalarını Türkiye'de sürdürmek için müthiş bir talep var