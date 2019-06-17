Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır. 23 Haziran küfürbazların sandığa gömüldüğü bir gün olacaktır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
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