Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır. 23 Haziran küfürbazların sandığa gömüldüğü bir gün olacaktır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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