Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "23 Haziran CHP adayının iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı bir gün olacaktır. 23 Haziran küfürbazların sandığa gömüldüğü bir gün olacaktır." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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