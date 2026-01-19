Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta Aydın'da açılışlar yapacak - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta Aydın'da açılışlar yapacak

19.01.2026 11:22
AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu yatırımlarının açılışını yapmak üzere 24 Ocak'ta kente geleceğini bildirdi.

Erdem, yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın 24 Ocak saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda, Aydın'da tamamlanan ve yapımı büyük ölçüde sona eren önemli kamu yatırımlarının açılışını gerçekleştireceğini belirtti.

Erdem, Aydın Şehir Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi, Nazilli Sağlık Kompleksi, Çine Cezaevi, Karpuzlu Hükümet Konağı ve Söke Hükümet Konağı'nın yapımının tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Aydın Huzurevi, Söke Spor Kompleksi, Efeler 50 kişilik Çocuk Sevgi Evleri Sitesi, Efeler 30 kişilik Çocuk Destek Eğitim Merkezi, Köşk Engelsiz Yaşam Merkezi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve Adnan Menderes Stadyumu'nun da son aşamaya geldiğini aktaran Erdem, kente eser ve hizmet kazandırmaya kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Mehmet Erdem, Politika, AK Parti, Ekonomi, Aydın, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta Aydın'da açılışlar yapacak - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta Aydın'da açılışlar yapacak - Son Dakika
