Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için - Son Dakika

Türkiye'nin birçok noktasından gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak kendisine yöneltilen soruları ve Babalar Günü tebriklerini kabul etti. Gündeme ilişkin konulara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden üç doz aşı olduğunu da açıkladı.

"VAKALARI DAHA ÇOK DÜŞÜRMEMİZ LAZIM"

Koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bilgiler veren Erdoğan, "Şu anda koronavirüste ciddi manada oran düştü ama bu oranı bizim çok daha düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında bunu da tabii arzu etmiyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatlarda tek hanelere inmiş olalım. Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir" dedi.

"YERLİ AŞI EYLÜL-EKİMDE"

Yerli aşıyı eylül-ekim gibi üretmeyi hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı karşıtı olanlara nasıl bir çağrıda bulunursunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bilimi inkar etmek mümkün değil. Bütün mesele bu bilimi, ilimi aynı zamanda irfanla bütünleştirmektir. Onunla zaten bütünleştirdiğimiz anda birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırmış olacağız. Şu anda zaman zaman bilim insanlarımız da bu tür açıklamaları yapıyorlar. Ben inanıyorum ki yerli milli üretimimizi yaptığımız anda, halkımızın bu noktadaki güveni daha da artacaktır" diye konuştu.

"ÜÇ AŞI OLDUM, NETİCELER OLUMLU"

Aşılamayla ilgili gelişmelerin olumlu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci, ikinci dozu oldum daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gelişti" ifadelerini kullandı.