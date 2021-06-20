Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için

20.06.2021 18:40

Babalar Günü dolayısıyla gençlerle çevrimiçi olarak bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merak edilen bir çok soruya yanıt verdi. 3. doz aşıyı olmasının nedenini de anlatan Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci, ikinci dozu oldum daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gelişti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok noktasından gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak kendisine yöneltilen soruları ve Babalar Günü tebriklerini kabul etti. Gündeme ilişkin konulara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden üç doz aşı olduğunu da açıkladı.

"VAKALARI DAHA ÇOK DÜŞÜRMEMİZ LAZIM"

Koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bilgiler veren Erdoğan, "Şu anda koronavirüste ciddi manada oran düştü ama bu oranı bizim çok daha düşürmemiz lazım. Vaka sayısı günde 5 bin civarında biz bunu fazla görüyoruz. Vefat 50 civarında bunu da tabii arzu etmiyoruz. Temennimiz odur ki hem vaka sayısında çift haneliye inelim hem de vefatlarda tek hanelere inmiş olalım. Milletimizin her bir ferdi aşıya erişim konusunda dünyada milyarlarca insanın peşinde koşup da ulaşamadığı bir imkana sahip olduğunu bilmelidir" dedi.

"YERLİ AŞI EYLÜL-EKİMDE"

Yerli aşıyı eylül-ekim gibi üretmeyi hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı karşıtı olanlara nasıl bir çağrıda bulunursunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bilimi inkar etmek mümkün değil. Bütün mesele bu bilimi, ilimi aynı zamanda irfanla bütünleştirmektir. Onunla zaten bütünleştirdiğimiz anda birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırmış olacağız. Şu anda zaman zaman bilim insanlarımız da bu tür açıklamaları yapıyorlar. Ben inanıyorum ki yerli milli üretimimizi yaptığımız anda, halkımızın bu noktadaki güveni daha da artacaktır" diye konuştu.

"ÜÇ AŞI OLDUM, NETİCELER OLUMLU"

Aşılamayla ilgili gelişmelerin olumlu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ben Cumhurbaşkanı olarak ilk anda aşımı oldum. Birinci, ikinci dozu oldum daha sonra bir de antikor için oldum. Alınan neticeler de olumlu istikamette gelişti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için

Recep Tayyip Erdoğan, COVIRAN Bereket, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için - Son Dakika


Son Dakika

Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor 19:38 Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım 19:17 Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü 18:59 Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü
Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı 18:19 Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı 17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı İsviçre, Milli Takımımız karşısında farkı 2'ye çıkardı! Canlı anlatım 17:35 İsviçre, Milli Takımımız karşısında farkı 2'ye çıkardı! Canlı anlatım
Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin 17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi 17:15 Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi

Son Dakika Haberleri
18:58 Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
18:07 Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak
17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
17:35 Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin
17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı
17:14 Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi
16:55 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak
16:28 Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi
CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti         
19:39
İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası         
19:17
Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak         
19:09
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti         
18:31
Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak         
18:07
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu         
17:35
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak         
16:55
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi         
16:38
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık         
15:07
Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız         
14:25
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 19:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement