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Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (3)

19.01.2022 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asırlar boyunca bize 'Bağınızı koparmadan, unutmadan, reddetmeden çağdaşlaşamazsınız' dedikleri ne varsa aslında hepsinin de sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerlerimiz olduğunu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asırlar boyunca bize 'Bağınızı koparmadan, unutmadan, reddetmeden çağdaşlaşamazsınız' dedikleri ne varsa aslında hepsinin de sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerlerimiz olduğunu gördük." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda 51. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu buluşmaların hasret gidermenin yanında Türkiye'nin meseleleriyle ilgili görüşlerini paylaşma ve istişare etme vesilesi olduğunu söyledi.

Muhtarlar buluşmalarının Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı demokrasi şölenlerinden biri olarak siyasi tarihe geçtiğini ve bu toplantıları yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, "Sizlerin bir araya gelişiniz, bu buluşmanız var ya, işte bu bizi sevmeyenlere bir ders oluyor. Biz birbirini sevenlerle bu yolda beraber yürüyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin iki asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelesinde içinde bulunduğu kritik safhaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Yaşadığımız her gelişme dünyayı gelişmiş, gelişmekte olan ve geri kalmış diye sınıflayanların bize biçtikleri kılıfın aslında ne kadar fıtratımıza, tarihimize, medeniyetimize aykırı olduğuna işaret ediyor." ifadesini kullandı.

"Siz yapamazsınız diyenlere rağmen başardık"

Son 20, özellikle de son 10 yılda yaşananların ileride üzerinde yıllarca çalışılsa da yetmeyecek siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri dersler içerdiğini belirten Erdoğan, asırlar boyunca "Siz yapamazsınız" diyenlere rağmen, insansız silahlı hava araçlarını yaptıklarını, gelinen noktada ise "Yapamazsın" diyenlerin bu araçları istediklerini anlattı.

Bu süreçte, "Sizin çapınız da gücünüz de aklınız da yetmez dedikleri ne varsa" hepsini herkesten çok daha iyisiyle başarabileceklerini gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu süreçte asırlar boyunca bize 'Bağınızı koparmadan, unutmadan, reddetmeden çağdaşlaşamazsınız' dedikleri ne varsa aslında hepsinin de sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerlerimiz olduğunu gördük. Bu süreçte asırlar boyunca bize envaiçeşit kılıf altında sunulan her şeyin aslında ülkemizi demokraside ve kalkınmada geri bırakmak için uydurulmuş safsatalar olduğunu gördük. Daha acısı, içimizden bir kesimin ülkemizi ve milletimizi geri bırakmak, vaktimizi ve enerjimizi heba etmek gayesiyle yazılan senaryolarda kendilerine verilen mankurtluk rolünü nasıl şahsiyetlerinin bir parçası haline getirdiklerini gördüm. Tek parti faşizmini yüceltenlerin, darbeleri savunanların, millete ve milli iradenin temsilcilerine yapılan zulümlere arka çıkanların hala aynı yerde duruyor olmasının başka izahı var mı? Terör örgütlerinin payandalığına soyunarak siyasi, sosyal ve ekonomik kaos denemelerinin tetikçiliğini yaparak, ülkenin ve milletin felaketinden kendine ikbal devşirmeye çalışanların hala ortada dolaşıyor olabilmesinin, soruyorum, başka izahı var mı? Küresel yönetim ve ekonomi sistemi 2008 küresel finans krizi ve koronavirüs salgını ile köklerinden sarsılırken, hala milletimize tek vaatleri eski Türkiye olanların durumlarını başka nasıl tarif edebiliriz? Ülkemizin bağımsızlığının alametleri olan 81 ilimize yayılan dev projelerden savunma sanayi ürünlerimize, dış politikadaki onurlu duruşumuzdan yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme odaklı ekonomi programımıza kadar her şeye karşı çıkanları başka nasıl isimlendireceğiz?"

"Her alanda habis zihniyetle mücadele ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıllık hükümetleri döneminde eser ve hizmet siyasetiyle geçmişin eksiklerini tamamlarken ve geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ederken her gün ve her anın bu "habis zihniyetle" mücadele etmekle geçtiğini söyledi.

Türkiye'de 81 ili üniversiteye bunlara rağmen kavuşturduklarını ifade eden Erdoğan, sağlıkta da dev şehir hastaneleri gibi dünyanın gıptayla baktığı bir projeyi bunlara rağmen başlattıklarını ve yaygınlaştırdıklarını, büyük ülkelerin şimdi projeleri kendilerinden istediklerini anlattı.

Terör örgütlerinden suç çetelerine, milletin canına ve malına kasteden yapıları da bunlara rağmen çökerttiklerini kaydeden Erdoğan, Cudi, Gabar, Tendürek ve Bestler-Dereler'de terör örgütlerini, inlerine girmek suretiyle çökerttiklerini hatırlattı.

Erdoğan, "Geceleri benim vatandaşım huzurlu bir şekilde sokağa çıkabilmeli, caddelere çıkabilmeli ve gidip kafelerde kahvesini içmeli. İşte bu günler elhamdülillah geldi. Adalette, fiziki imkanlarından insan gücüne kadar günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir sistemi bunlara rağmen kurduk. Ulaştırmada, kardeşlerim göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Ama şimdi biz bunu 28 bin 500 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

(Sürecek)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan 51. Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (3) - Son Dakika
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