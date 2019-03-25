Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Mitinginde, "Uluslararası Bir Marka, Nike, Buraya Geliyor, Fabrikayı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı mitinginde, "Uluslararası bir marka, Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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