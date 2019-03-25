Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Mitinginde, "Uluslararası Bir Marka, Nike, Buraya Geliyor, Fabrikayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Mitinginde, "Uluslararası Bir Marka, Nike, Buraya Geliyor, Fabrikayı...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı mitinginde, "Uluslararası bir marka, Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Mitinginde,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı mitinginde, "Uluslararası bir marka, Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Ağrı, Nike, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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