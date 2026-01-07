Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2026 senesi ülkemiz için unutmayın bir reform yılı olacak. Büyük Kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programı'mızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her zaman Türkiye'nin ve Türk milletinin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına ve itibarına uygun şekilde hareket ettiklerini söyledi.

2025 yılında birinci önceliklerinin deprem bölgesinin ihyası olduğuna işaret eden Erdoğan, "455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Biz sadece ev, iş yeri, konut yapmadık, deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun. Deprem bölgesindeki kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz." diye konuştu.

TBMM'de müzakere edilerek karara bağlanan, yılbaşı itibarıyla da yürürlüğe giren 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, yaklaşık 19 trilyon liralık 2026 yılı bütçesini, daha önceki 23 bütçe gibi 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, kalkınmayı önceleyen, insan merkezli, üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladıklarını aktardı. Erdoğan, "Sizlerin şahsında bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı ortağımız MHP grubunu, kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir emeğin ürünü olan bütçeyi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflere ulaşacaklarını vurgulayarak, "Daha önce de ifade ettim, 2026 senesi ülkemiz için unutmayın bir reform yılı olacak. Büyük Kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programı'mızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız"

Dünyanın ve bölgenin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini herkesin takip ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır."

Erdoğan, güçlü Türkiye'nin güvencesinin güçlü bir AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret bu kadroda ve bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız. Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız.

Bunu aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı, güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız."

"İşte bu vizyonsuzlukla da mücadele ettik ve halen ediyoruz"

"Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır" diyen Erdoğan, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. İl, ilçe ziyaretlerimizde, kabine sonrası hitabımızda, grup toplantılarımızda hem hayallerimizi ve hedeflerimizi paylaştık hem de bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize tek tek anlattık. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında, yanında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp bol keseden vaat dağıtıp 2026 Türkiye'sinde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek bu sefer de onu tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında yaptıkları çalışmaların anlatıldığı videoyu izletti.

"Siyasi rakip olarak karşımızda nasıl bir zihniyetin olduğuna isterseniz şöyle bir bakalım" ifadesini kullanan Erdoğan, CHP'ye ilişkin videonun gösterilmesinin ardından ise "Biz, bölgemiz ve dünyadaki zorluklarla birlikte işte bu vizyonsuzlukla da mücadele ettik ve halen ediyoruz." sözlerini sarf etti.

(Sürecek)