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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok."
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