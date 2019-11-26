Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Arifiye'deki tank palet fabrikası satılmamış, 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla şu anda çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok."

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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