Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi Açılış Törenine Katıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi Açılış Törenine Katıldı

24.01.2026 18:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Ev Sahibi Türkiye' 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni" için gittiği Aydın'da Aydın Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Aydın'ımıza böyle muhteşem bir eseri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Aydın Şehir Hastanemiz çok çok farklı bir imkana kavuşacak. Atılacak bu adımla beraber Aydın'da gerek tomografi, bütün bunların yanında hastanemiz inşallah bununla birlikte her türlü onkolojiyle ilgili de adımları atacağız. Bu alanda da artık Aydın İzmir'e gitmek veya farklı bir ile gitmek gibi bir sıkıntıyı yaşamayacak. Bu adımı atarken de inşallah bu gördüğünüz muhteşem eser artık Aydın'ın kenar illere de gitmesini asla gerektirmeyecek. Bundan böyle Aydın kendi bünyesinde bu ihtiyaçlarını giderebilecek.

Açılışını yaptığımız Aydın Şehir Hastanemiz her açıdan Aydın'ımıza layık bir eser oldu. İçerisinde 365 polikliniğin ve 34 ameliyathanenin yer aldığı bin 300 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemizin kurdelesini bugün kesiyoruz. 65,5 milyar liralık yatırım büyüklüğüne sahip Aydın Şehir Hastanemizde 2 bin 609 araçlık açık ve kapalı iki adet otoparkımız bulunuyor. Nükleer tıp merkezi ile 45 diyaliz cihazıyla 16 yanık yatak sayısıyla toplam 250 yoğun bakım yatağıyla üç MR, üç tomografi cihazıyla her açıdan gurur verici bir şifa merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizlere şu müjdeyi de vermek istiyorum. Aydın Şehir Hastanemiz aynı zamanda bir eğitim ve araştırma hastanesi olacak."

