Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikah törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen nikah törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikah töreninden çiftin nikah şahitliğini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını Turhan çiftine takdim ederken, mutluluklar diledi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Cahit Turhan, Emine Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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