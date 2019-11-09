CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEŞİKTAŞ KULÜBÜ HEYETİNİ KABUL ETTİ
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Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:57 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi ve beraberindeki heyeti Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren kabulde Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.
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