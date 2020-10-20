Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü.

KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ ARAMALARI

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor.

Bir çok milletin ağır bedeller ödeyerek elde ettiği şeylere bizim çalışarak ermemiz büyük bir başarıdır. Bu başarı milettimizin geleceği için kullanılacak. Buradan kazanılan her kuruş yine milettimiz için harcanacaktır.