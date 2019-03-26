Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Trenden İnenler Bir Daha Bu Trene Binemeyecekler"
1 saat önce
- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
- AK Parti
'nin Adıyaman
mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ADIYAMAN - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
(3) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi
'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:10 Kaynak: AA
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