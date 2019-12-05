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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da (FETÖ mensupları)...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da (FETÖ mensupları) böyle bir operasyonla getirme durumu söz konusu olursa şüphesiz ki iş çok daha rahat olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da (FETÖ mensupları) böyle bir operasyonla getirme durumu söz konusu olursa şüphesiz ki iş çok daha rahat olacak" dedi. - LONDRA
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