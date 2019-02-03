Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan,çengelköy'de Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesine Gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,çengelköy'de Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesine Gitti.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Çengelköy'de Tarihi Çınaraltı çay bahçesine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Çengelköy'de Tarihi Çınaraltı çay bahçesine gitti. Burada bulunan vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:28 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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