Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

27.11.2020 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de yoğun şekilde talepler artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de yoğun şekilde talepler artıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, yurt dışından alınacak aşı siparişleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar şu anda bize bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan olabileceğini söylüyorlar ama bizim şu anda aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Mesela benim Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var, aynı şekilde Çin Sağlık Bakanıyla Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var, bu görüşmeler devam ediyor. Peyderpey de şu anda oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya da başladık. Bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir, bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor."

"Kanal İstanbul Projesi ile ilgili talepler artıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye Varlık Fonu toplantısına başkanlık yapacağının hatırlatılması üzerine, kendisinin Varlık Fonunun resmen başkanı olduğunu ifade etti. Daha önce belli periyotlarla aldıkları kararları bundan sonraki süreçte de devam ettireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunda fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik Varlık Fonunu küresel anlamda çok daha farklı bir yere oturtmak istiyoruz. Örneğin dün mesela Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti, aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu anda en önemli hedefler, işte dün attığımız imzalar. Biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var. Önümüzde bizim en büyük proje, benim 'Çılgın Projem' dediğim, Kanal İstanbul Projesi'dir. Şu anda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel bunlar var. Dikkat ederseniz şu an itibarıyla yine bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Yatırımlarımız alt yapı, üst yapı olarak devam ediyor. Bunların içerisinde dikkate değer, bir numaralı proje, Kanal İstanbul Projesi'dir. Projenin mimari boyutu hazırdır, bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla biz şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı birleştirerek 'Bu işi birlikte yürüteceksiniz.' dedim. Birlikte bu proje inşallah yürütülüyor. Bu adımı da en kısa zamanda atarak, Kanal İstanbul Projesi ile İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok farklı bir güce ulaşacaktır."

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) - Son Dakika


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