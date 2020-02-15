Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz - Son Dakika Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İş Bankası hisseleri konusunda konuşan Erdoğan, "Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İş Bankası ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, ''Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok'' dedi.

"FAZLA GECİKTİRMEYE NİYETİMİZ YOK"

Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisseleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok"

"HİSSELERİN HAZİNE'YE DEVREDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi için hazırlanan taslak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Konunun gündeme gelmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada,hisselerin Hazine'ye devredilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jeffrey'in "Şehidimiz" ifadesine yanıt: Hiç inandırıcı değil

İş Bankası, Pakistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
CHP, İş Bankası'nın hisse devri için resti çekti: Hodri meydan İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 18:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]