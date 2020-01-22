Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Karaca'nın vefatı dolayısıyla taziye telefonu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Hayrettin Karaca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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