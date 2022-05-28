Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesleki Eğitim Merkezleriyle ilgili paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesleki Eğitim Merkezleriyle ilgili paylaşım Açıklaması

28.05.2022 12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesleki Eğitim Merkezleriyle ilgili paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısının 500 bini geçtiğini, hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısının 500 bini geçtiğini, hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 500 bini aştı. Hamdolsun. Hedefimiz, istihdama açılan kapı olarak gördüğümüz Mesleki Eğitim Merkezlerimizde inşallah yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek." ifadelerini kullandı

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Kaynak: AA

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