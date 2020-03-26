Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ailelerine taziye mesajı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ailelerine taziye mesajı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş ve Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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