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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "TOPRAK DEDE" İÇİN TAZİYE TELEFONU
7 saat önce
İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TEMA Vakfı Kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit ile Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini ilettiği öğrenildi. Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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