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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Valisi'nden bilgi aldı

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı, faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Valisi'nden bilgi aldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'ndan Kulp ilçesinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı, faillerin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldı.

Menfur terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısının faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Kulp, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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