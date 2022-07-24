Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş'i arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ebru Gündeş, Güncel, Son Dakika

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