Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş'i arayarak başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş'i arayarak başsağlığı diledi

24.07.2022 17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş'i arayarak başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i arayarak, annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i arayarak, annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Ebru Gündeş'i telefonla arayarak annesi Müjgan Bilgin'in vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ebru Gündeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebru Gündeş'i arayarak başsağlığı diledi - Son Dakika

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