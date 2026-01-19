Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esenboğa'daki 298 Milyon Avroluk Yatırımı, Devletin Kasasından Tek Kuruş Çıkmadan Yaptık"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3'üncü Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "298 milyon avroluk yatırımın kamu bütçesinden harcama yapılmadan hayata geçirildiğini" belirterek, "Proje kapsamında 25 yıllık işletme süresi karşılığında toplam 560 milyon avro kira geliri elde edileceğini, bunun 140 milyon avroluk kısmının ise peşin olarak devletin kasasına girdiğini" söyledi. Erdoğan, "Milletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları, en verimli şekilde kullanarak kamu-özel iş birliği modelinin en başarılı örneklerinden birini daha uygulamış olduk. Her yatırımda, bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Esenboğa Havalimanı 3'üncü Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı. "Bugün açılışını yaptığımız yeni yatırımlarımızın Ankara'mız, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüzün tüm paydaşları için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile çalışanlara teşekkür etti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"İki etaptan oluşan ve ilk etabını başarıyla nihayete erdirdiğimiz bu proje ile uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarı grafiğimizi daha da yukarılara çekeceğiz. Hükümet olarak tam 23 yıldır, bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda, rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, eğitime, sanayiye, her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık. Hayata geçirdiğimiz projelerle, Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen; ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, 'takip eden değil takip edilen' bir Türkiye var.

"Aktif havalimanı sayımızı, 58'e çıkardık; bu sayı, yakın zamanda 60'a yükselece"

Teşkilatımızda, bakanlıklarımızda, kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizde ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Heyecanımızı yitirmiyoruz, sevdamızı eksiltmiyoruz. Yeni ümitlerle daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz.

Türkiye olarak, 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefi ile Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt, Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı, yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye?

"Yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sıraya yerleştik"

Aynı dönemde, hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını, 81'den 175'e taşıyarak, Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. Önümüzdeki dönemde, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla hava ulaşım anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı, 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı, yalnızca 34,5 milyondu; 2025 yılında bu sayı, 247 milyonu aştı. Nereden nereye?

Göreve geldiğimizde Ankara Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Binali (Yıldırım) Bey iyi bilir. Ama o zaman buradan şehir merkezine gidiş bile hak getire… Hem havalimanını gerçekten halkın yolu haline getirdik hem de buradan şehir merkezine gidişi, gerçekten modern bir hale getirdik. Şimdi bütün bu rakamlarla birlikte, yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanı'mız, geçtiğimiz sene, yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci olduk.

"Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında 550 bin uçak trafiği ile Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor"

Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında 550 bin uçak trafiği ile Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor. Bugün sizlerle bir araya geldiğimiz Esenboğa Havalimanı'mızda da son 23 yılda önemli bir büyüme sağladı. 2002'de 37 bin 421 uçak ve 2 milyon 836 bin yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da, 2024 yılında uçak trafiği yüzde 159 artışla, 96 bin 910'a; yolcu trafiği ise yüzde 355 artışla, 12 milyon 913 bin 753'e ulaştı. 2025'te ise uçak trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 103 bin 928'e yolcu trafiği de yüzde 8 artışla 13 milyon 987 bin 298'e yükseldi. Esenboğa'daki yolcu trafiğinin 2035'te 23,1 milyonu, 2045'te 31,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz.

Bu sayılar, bize Esenboğa Havalimanı'mızın artık daha büyük bir kapasiteye, daha yüksek standartlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Tam da bu amaçla, Esenboğa'yı yenilikçi bir vizyonla geliştirmek üzere kolları sıvadık, çalışmaları başlattık ve bugün iki etaptan oluşan projemizin birinci etabını tamamladık. Uygulamaya aldığımız bu proje kapsamında, 75 metre genişliğinde ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol merkezimizi ve 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloğu inşa ettik. Ayrıca 85 bin metrekare'lik 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları da dahil 945 bin metrekarelik kaplama sahasının yapımını tamamladık.

"Kamu-özel iş birliği modelinin en başarılı örneklerinden birini daha uygulamış olduk"

Ulupınar Deresi'nin 1,2 kilometrelik kısmını ıslah ettik. 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolunun yanı sıra uçuş kontrol hangarından Gümrük Müdürlüğüne, özel maksatlı garajdan Yeni İtfaiye İstasyonu'na, Isı Merkezi ve su deposundan 15 adet nöbetçi kuleye toplam 41 bin 52 metrekarelik inşaat alanında en son teknoloji ile sahip çok sayıda yapıyı inşa ettik. Tüm bunların yanında bin 200 araçlık, açık otoparkımızı da Esenboğa Havalimanı'mıza kazandırdık. Projemizin ikinci etabında, terminal binamızı en az 40 bin metrekare genişletecek, minimum 58 bin metrekare apron ve 18 bin metrekare kaplama bağlantı taksi yolu çalışması yapacağız. Böylece Esenboğa Havalimanı'mızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini de 30 milyona yükselteceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuza yakışır şekilde ülkemizin başkentini, daha yüksek kapasiteli daha konforlu ve daha modern bir havalimanıyla buluşturacağız.

Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bakınız, tam 298 milyon avroluk yatırım değerine sahip bu projeyi, devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik yolcu garantisi şartı koymadan hayata geçirdiğimiz bu projeye, yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında tam 560 milyon avro, kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket, kira bedelinin yüzde 25'ine tekabül eden 140 milyon avroyu peşin ödedi ve bu bedel, daha çalışmalar bitmeden 2023 yılının nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Böylelikle, milletimizin bizlere emanet ettiği kaynakları, en verimli şekilde kullanarak kamu-özel iş birliği modelinin en başarılı örneklerinden birini daha uygulamış olduk.

"Kurdelesini kestiğimiz her yatırımda, bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor"

Aslında kurdelesini kestiğimiz her yatırımda, bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor. Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz, bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. Bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."