Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katıldı
11.11.2020 12:34
Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Programa katılanlar Hazırlanan tanıtım filmi izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katıldı.
Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Programa katılanlar
Hazırlanan tanıtım filmi izlenmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katıldı.
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