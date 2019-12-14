Cumhurbaşkanı Erdoğan  Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan  Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan  Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan  Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:20 Kaynak: DHA
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