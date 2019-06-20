Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmet kervanı hızla yürüyecek, bundan taviz vermeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmet kervanı hızla yürüyecek, bundan taviz vermeyeceğiz

28 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Vatandaşları selamlaması Açılıştan görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Vatandaşları selamlaması
Açılıştan görüntüler İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Doğan Spor Kompleksi bahçesinde Bahçelievler Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmet kervanı hızla yürüyecek, bundan taviz vermeyeceğiz
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:39 Kaynak: AA
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