Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizdeki Gafillerden Bazıları Bu Oyunda Figüranlık Yapmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İçimizdeki Gafillerden Bazıları Bu Oyunda Figüranlık Yapmıştır"

28 dakika önce

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını...

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:30 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Samsun, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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