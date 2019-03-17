Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Şarkı Yaptı, Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı yaptı, sosyal medyada büyük ilgi gördüİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı bir adam, Erdoğan için yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
için şarkı yaptı, sosyal medyada büyük ilgi gördü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hayranı bir adam, Erdoğan için yaptığı şarkıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hayranı olan bir adam, Erdoğan için bir şarkı yaptı. Şarkısında Erdoğan'ın teröre karşı duran ve dünya lideri olan bir Cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. AK Parti Çekmeköy
İlçe Başkanlığı Güngören
Mahallesi seçim irtibat bürosuna Ankara
'dan ziyarete geldiğini belirten adam, şarkısını burada söyleyerek çevresindekilerin beğenisini topladı. Adamın şarkıyı söylemesi renkli anlara sahne oldu. Erdoğan hayranı adam, yaptığı şarkısıyla sosyal medyada büyük ilgi topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:09 Kaynak: İHA
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