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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'a katılan Erdoğan, burada Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile görüştü.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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