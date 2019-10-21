Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
37 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.
İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'a katılan Erdoğan, burada Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile görüştü.
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