Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşmesi Başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşmesi Başladı.

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı. Putin görüşmede, "Erdoğan ile sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüşmesi Başladı., System.String[]

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı. Basına açık yapılan görüşmede konuşulanlardan satır başları şöyle:

ERDOĞAN: DAYANIŞMAMIZ BÖLGEYE KATKI SUNACAK

Erdoğan: Dayanışmamız bölge barışına katkıda bulunacak. Ticari ilişkilerimizdeki gelişme sürekli artıyor.

PUTİN: ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMELERİMİZDEN SONUÇ ALIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Putin: "(Erdoğan ile) sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:43 Kaynak: AA

Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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