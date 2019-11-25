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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ucube' dediği heykeli yapan heykeltraşa tazminat kararı
6 saat önce
Erdoğan'ın 'ucube' dediği heykeli yapan heykeltraşa tazminat
Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Kars'a yaptığı ziyarette 'ucube' dediği heykelin yıkılması sonrası 'İnsanlık Anıtı' heykelini yapan heykeltraş Mehmet Aksoy'a 20 bin lira ödenmesine hükmetti.
Mehmet Aksoy'un 'İnsanlık Anıtı' heykeli o dönem AK Partili belediye başkanının yönettiği Kars'ta Üçler Tepesi'ne yerleştirilmişti. Söz konusu heykel Erdoğan'ın 'ucube' nitelemesinin ardında kaldırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:39
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