Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.

Erdoğan, görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.

Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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