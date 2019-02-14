Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü (2)
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'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:22 Kaynak: DHA
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