Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü (2)

46 dakika önce

'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Görüştü (2), System.String[]
'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:22 Kaynak: DHA

Dünya
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