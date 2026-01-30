Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı. Liderler, Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti. - ANKARA