Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikameti Millet Olmayan Muhalefetin Bu Ülkeye Verebileceği Hiç Bir Şey...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikameti Millet Olmayan Muhalefetin Bu Ülkeye Verebileceği Hiç Bir Şey...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı. (8)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:54 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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