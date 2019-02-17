Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikameti Millet Olmayan Muhalefetin Bu Ülkeye Verebileceği Hiç Bir Şey...
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitingine katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:54 Kaynak: AA
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