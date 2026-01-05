Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin burs ve öğrenim kredilerine ilişkin, "2026 yılı itibarıyla rakamı yüzde 33 oranında artırarak, lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Yeni yılın, ihracatta kırılan rekorların sevinci ile karşılandığını belirten Erdoğan, "Geçen yıl için ihracatta hedefimizi 270 milyar dolar açıklamıştık. Mal ve hizmet ihracatında ise 390 milyar dolarlık bir hedef belirlemiştik. Her iki hedefimizin de üzerinde bir rakama ulaştık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in, 273,4 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla kapatıldığı hatırlatarak, böylece bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 4,5 oranında bir artış kaydedildiğini söyledi.

Aralık ayı ihracatta ise kasım ayına kıyasla yüzde 12,8 oranında bir artış olduğunu, ihracatın 26 milyar 411 milyon dolara yükseldiğini aktaran Erdoğan, bu rakamlarla hem aylık bazda hem de yıllık olarak Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldığını vurguladı.

Erdoğan, bir başka çarpıcı oranın ise hizmetler ihracatı olduğunu dile getirerek, "Hizmetler ihracatımızın 123,1 milyar doları bulduğu, böylece 2025 yılı mal ve hizmet ihracatımızın 396,5 milyar dolara ulaştığı görülüyor. İnşallah, bu yılın sonunda ihracatta 282 milyar doları hedefliyoruz. Hizmetler ihracatında ise 128 milyar doları yakalayarak, toplam 410 milyar dolar mal ve hizmetler ihracatına ulaşmayı istiyoruz. Tüm ihracatçı kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, ilgili sivil toplum örgütlerini, ilgili bakanlıklarımızı ve bürokratlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz"

"2026 yılına ekonomi cephesinden gelen umut verici haberlerle giriyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, makroekonomik istikrar ve reform programının semeresini, başta enflasyon olmak üzere birçok alanda yavaş yavaş topladıklarını aktardı.

Bugün, 2025 yılına dair önemli bir göstergenin daha açıklandığını anımsatan Erdoğan, "İhracatta olduğu gibi enflasyonda da son derece güzel haberler aldık. Aralık ayı tüketici fiyat endeksi yüzde 0,89 oranında gerçekleşti ve böylece 2025 yılı enflasyon oranı yüzde 30,89 oldu. Böylece yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine indi. Burada da kalmayacak, enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz. Enflasyon verilerinin de ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldikleri ilk günden beri titizlikle uyguladıkları, işçiyi, memuru, emekliyi, enflasyona ezdirmeme politikalarını aynı hassasiyetle devam ettireceklerinin altını çizdi.

"Genç kardeşlerimizin daima yanında olduk"

Üniversiteli gençler için bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002 yılında 451 bin 550 üniversite öğrencimize yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Biz bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık. Eğitim yolculuklarında genç kardeşlerimizin daima yanında olduk. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 bin kişiye burs olmak üzere toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Sadece geçen sene üniversite öğrencilerimize sağladığımız burs ve kredi desteğinin toplamı 34 milyar 14 milyon liradır. 2025 yılında burs ve öğrenim kredisi olarak lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla, bu rakamı yüzde 33 oranında artırarak, lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun."

(Bitti)